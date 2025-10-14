إعلان

العرجاني جروب" تكشف عن خطتها الاستثمارية بعد الاستحواذ على "عتاقة"

كتب : أمنية عاصم

12:27 م 14/10/2025

شركة مصر الوطنية للصلب

أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، أن مجموعة العرجاني تعتزم العمل على تعزيز فرص التصدير لمنتجات الشركة إلى أسواق خارجية متنوعة.

وتابع الإفصاح المرسل للبورصة، أن تعزيز فرص التصدير هو ما من شأنه تنشيط حركة المبيعات وزيادة معدلات التشغيل وصولا إلى الاستفادة القصوى من الطاقة الإنتاجية، وبما ينعكس إيجابًا على أداء الشركة وحقوق المساهمين كافة.

وجاء ذلك بعدما أشارت شركة "عتاقة" إلى صفقة الاستحواذ التي تمت من قِبل مجموعة العرجاني على نسبة 26.25% من أسهم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة).

وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. متخصصة في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.

