مستويات تاريخية للذهب.. هل السوق المحلي يحتاج للمزيد من صناديق الذهب؟

شهدت أسعار الذهب العالمي تحقيق مستويات تاريخية لتتجاوز 4 ألف دولار للأونصة لأول مرة -وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج- بما ساهم في تحقيق سعر الذهب المحلي ارتفاعًا قياسي ليصل سعر الذهب عيار 21 نحو 5470 جنيهًا للجرام.

وفي ظل تلك الارتفاعات التاريخية المحققة في أسعار المعدن الأصفر، تحدث "مصراوي" مع مسؤول صناديق الاستثمار في الذهب لرصد مدى قدرة تلك الصناديق على تغطية احتياجات السوق المحلي، وهل السوق مازال قادر على استيعاب مزيدًا من الصناديق الاستثمارية.

ووفقًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن صناديق الاستثمار في الذهب المرخصة من الهيئة سجلت صافي أصول بلغ 2.71 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2025، بعدد حسابات وصل إلى نحو 230 ألف حساب، وذلك خلال 20 شهرًا فقط من انطلاق أول صندوق في هذا المجال.

ويضم السوق المحلي حاليًا أربعة صناديق استثمار في الذهب، وهي: " صندوق إي زد جولد (AZ-Gold)، وصندوق بلتون إيفولف – سبائك، وصندوق الأهلي – ذهب، وصندوق مباشر".

السوق يستوعب صناديق عديدة للذهب

أوضح سامح ترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، أن السوق المصري بحاجة إلى مزيد من صناديق الاستثمار خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ضرورة العمل على تنويع المنتجات المالية المتاحة أمام المستثمرين، وعدم الاكتفاء بالتوسع في عدد الصناديق فقط.

وأضاف أن تنوع الأدوات الاستثمارية يعد خطوة مهمة لتعزيز عمق السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

الإقبال الكبير على صناديق الذهب فاق التوقعات

أكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال القابضة للاستثمارات المالية"، أن ارتفاع أسعار الذهب عالميًا انعكس بقوة على السوق المحلي، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي التي دفعت المستثمرين للاتجاه نحو الأصول الآمنة.

وأشار رشاد، إلى أن وصول حجم صافي أصول الصناديق لـ 2.7 مليار جنيه بعدد مستثمرين بلغ 230 ألف يعد مؤشرًا إيجابيًا على زيادة الوعي الاستثماري لدى المصريين.

وأضاف أن زيادة اقبال العملاء على الصناديق؛ يرجع إلى أنها ساعدت المواطنين على الاستثمار بمبالغ صغيرة نسبيًا في ظل الارتفاع الكبير بأسعار الذهب، فضلًا عن أنها توفر مستوى حماية مرتفع، حيث تحفظ السبائك الذهبية لدى البنك المركزي.

ولفت رشاد، إلى أن الإقبال الكبير على صناديق الذهب فاقت التوقعات، موضحًا أن الأرقام المحققة خلال فترة وجيزة باتت تنافس ما حققته صناديق الأسهم في السوق المصري على مدى سنوات طويلة، وهو ما يعكس تغيرًا في الثقافة الاستثمارية لدى المصريين الذين اعتادوا سابقًا شراء الذهب المادي فقط، بينما أصبحوا اليوم أكثر تقبلًا لفكرة امتلاك وثائق رقمية تمثل الذهب فعليًا.

