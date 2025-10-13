مراسم توقيع اتفاقية غزة.. البورصة تربح 12 مليار جنيه بختام اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.08 % عند مستوى 37409 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.10 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.81%.

وسجل رأس المال السوقي ربحًا بقيمة 12 مليار جنيه، لتسجل نحو 2.668 تريليون جنيه بختام جلسة اليوم مقارنة بـ 2.656 تريليون جنيه بختام إغلاقات جلسة أمس.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 551.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 220.2 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 330.9 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 استقر عند مستوى 37378 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

ويأتي ذلك خلال انعقاد قمة شرم الشيخ اليوم لوقف الدائم لإطلاق النار على غزة بحضور بعض زعماء العالم برعاية دونالد ترامب الرئيس الأمريكي.