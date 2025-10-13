قيمة تداولات بورصة فلسطين ترتفع 195% خلال سبتمبر

كتبت- أمنية عاصم:

حققت بورصة فلسطين Palestine Exchange - PEX ارتفاعا في قيم التداولات على مستوى البورصات العربية بنسبة 195% خلال شهر سبتمبر 2025 على أساس شهري إلى نحو 30.05 مليون دولار بحجم تداولات بلغت 17.56 مليون ورقة منفذة.

وأظهر التقرير الشهري الصادر عن اتحاد أسواق المال العربية ارتفاعًا لقيمة التداولات للبورصات العربية بنسبة 23.7% ليسجل 89.7 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2025، فيما حققت حجم التداولات للأسهم انخفاضًا بنسبة 29.8% لتحقق 104.6 مليار ورقة مالية منفذة.

وسلجت بورصتا البحرين Bahrain Bourse – BHB و تداول السعودية Saudi Exchange - خلال شهر سبتمبر 2025- ارتفاعا بنسبة 67.1% ، و 40% حسب الترتيب، فيما حققت سوق دبي المالي Dubai Financial Market – DFM نموًا بنسبة 37.1%.

وبرر تقرير اتحاد الأسواق المال العربية، صعود قيم تداولات الأسواق العربية خلال شهر سبتمبر أنه جاء مدعومة بإشارات نقدية تيسيرية وتجدد شهية المستثمرين.

واستكمل أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خطوة تيسيرية له خلال العام، مع تباطؤ النمو وبروز مؤشرات ضعف في سوق العمل.

وتابع التقرير، أن هذا القرار انعكس على أسواق المال العالمية، محفزاً مكاسب في الأسهم وضاغطاً على عوائد أدوات الدخل الثابت. ففي دول الخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

و ساهمت البورصات إلى حد كبير في هذا الصعود بالتوازي، تماشت عدة بنوك مركزية خليجية مع خطوة الفيدرالي عبر خفض الفائدة، مما عزز المعنويات في المنطقة ودفع بمؤشر دول مجلس التعاون لتسجيل أكبر ارتفاع له منذ 21 شهراً، بدعم من السوق السعودية بشكل خاص؛ بحسب التقرير.

وأضاف التقرير، أن أسواق السعودية والكويت شهدت تدفقات قوية بدعم من الإصلاحات التنظيمية وتخفيف قيود الملكية الأجنبية، في حين جاءت نتائج أسواق أخرى أكثر تبايناً.

وعلى الصعيد العالمي، استفادت الأصول عالية المخاطر من زخم قوي، حيث سجل مؤشر MSCI العالمي وMSCI للأسواق الناشئة مكاسب جيدة بلغت 3.0% و6.5% على التوالي، مدفوعة بقوة أسهم التكنولوجيا الأميركية،

وبشكل عام، برز سبتمبر كشهر إيجابي للأسواق في المنطقة العربية، ساهمت السياسات النقدية التيسيرية والإصلاحات الهيكلية في تحقيق المكاسب، بينما شكل تحوّل الفيدرالي نحو التيسير محركا لقوة الأسهم على المستوى العالمي، ليبقى الحذر قائماً حيال المخاطر الاقتصادية واستدامة السياسات النقدية.

