تصدرت 3 شركات في مجال الأسمنت قائمة أول 5 أسهم الأكثر ارتفاعًا بالبورصة بختام جلسة اليوم بعد الإعلان عن خطة إعادة إعمار غزة وإعطاء كامل الوزير وزير الصناعة والنقل عن حوافز جديدة لقطاع الأسمنت .

بحسب بيانات البورصة، فإن سهم شركة أسمنت سيناء ارتفع بالمركز الأول لتحقق صعودًا بنسبة 20% ليسجل سعر السهم 65.46 جنيه بختام جلسة اليوم مقارنة بـ 54.5 جنيه سعر الفتح.

ويليها سهم شركة العربية للأسمنت بصعود بنسبة 20% ليسجل سعر السهم 47.70 جنيه بختام جلسة اليوم مقارنة بـ 39.75 جنيه سعر الفتح، ثم سهم شركة مصر للأسمنت – قنا ارتفع بنسبة 17.75 % ليسجل سعر السهم 87.98 جنيه بختام جلسة اليوم مقارنة بـ 74.72 جنيه سعر الفتح.

حوافز قطاع الأسمنت وإعمار غزة

أرجعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، لمصراوي، تصدر شركات الأسمنت ارتفاعات البورصة جاء بدعم الحوافز التي قدمتها الدولة لقطاع الأسمنت والتي كان لها تأثير إيجابي مباشر على أداء شركات القطاع خلال جلسة اليوم، مشيرة إلى أن دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي ساهم في تعزيز مكاسبه بالسوق.

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة الصناعة، فإن الحكومة منحت حافزًا استثنائيًا لمصنعي الأسمنت هذا الشهر لدعم زيادة المعروض في السوق المحلية، وستحصل المصانع التي تزيد إنتاجها وتوجهه إلى السوق المحلية هذا الشهر على خصومات مؤقتة على رسوم الإجراءات الخاصة بتعديل الطاقة الإنتاجية في رخص التشغيل.

وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج، بما يسهم في خفض الأسعار وتحقيق وفرة في المعروض.

وأوضحت رمسيس، أنه من ضمن أسباب تصدر قطاع الأسمنت ارتفاعات البورصة بختام جلسة اليوم أيضًا، هى اتفاقية السلام المنتظر المضي قدمًا فيها غدًا بما ستفتح الباب أمام مرحلة إعادة الإعمار، والتي من المقرر أن تشارك فيها معظم الشركات المصرية، ما انعكس بدوره إيجابًا على أسهم قطاع التشييد ومواد البناء داخل البورصة.

وخلال الأيام الماضية شهدت المنطقة أحداثا إيجابية على الصعيد الإقليمي؛ نظرًا للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، بعد إعلان دونالد ترامب الرئيس الأميركي أنه سيغادر قريبًا إلى الشرق الأوسط لحضور مراسم الإتفاق.

وتضم البورصة المصرية 5 شركات عاملة بقطاع الأسمنت هم، شركة مصر للأسمنت –قنا، وشركة جنوب الوادي للاسمنت، وشركة اسمنت سيناء، مصر بنى سويف للاسمنت، وشركة العربية للاسمنت.

وكما حققت شركتا مصر بنى سويف للاسمنت و جنوب الوادي للأسمنت صعودًا بنسبة 8.47% ، و 6.95% على التوالي.

