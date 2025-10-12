ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بمنتصف التعاملات الأحد 12-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3603 جنيهات للجرام.



وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4632 جنيهًا للجرام.



وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5405 جنيهات للجرام.



وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6177 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 43240 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 192104 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 308850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.03% إلى نحو 4017 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.