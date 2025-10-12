أعلنت شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة أنه تم إلغاء المزايدة الخاصة برخصة إنتاج مربعات الصب المستمر (البيليت) بطاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليون طن سنويا والتي كانت شركة قد تقدمت للحصول عليها.



وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة، فإن سبب إلغاء الرخصة جاء بسبب أن العرض المقدم من الشركة كان أقل من القيمة الأساسية المحددة للمزايدة.



وتابعت الشركة، أن ذلك الرد جاء و فقًا للخطاب الوارد من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 6-10-2025.



وأوضحت الشركة، أن الخطاب المشار إليه قد ورد إلى الشركة وتم قيده ضمن الوارد البريد الداخلي بتاريخ 8-10-2025 وعليه تم الإفصاح فور استلامه بشكل رسمي وفقا للإجراءات المعتمدة.



وتأسست شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة عام 1998. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2006. متخصصة في إنتاج الحديد والصلب مع التركيز على تصنيع حديد التسليح.