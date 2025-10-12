كشفت الشركة الدولية للصناعات الطبية "ايكمي" تلقيها عرضاً من الشركة الاستثمارية للصناعات الغذائية ، لشراء أحد مصانعنا بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان.

ووفق افصاحها المرسل للبورصة، فإن قيمة عرض الاستحواذ بلغت نحو 22.5 مليون جنيه، ومؤكده الشركة أنه سوف يتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لمناقشة العرض، سعياً لتحقق أقصى استفادة لصالح مساهمي الشركة وسوف يتم مراعاة مادة (43) مكرر من قواعد القيد والشطب .

وتأسست الشركة الدولية للصناعات الطبية "ايكمي" في عام 1994 كشركة صناعية طبية. وتم إدراجها في البورصة المصرية منذ عام 2014.