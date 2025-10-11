أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت 11-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 10 جنيهات و24 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 3 جنيهات و11 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 7 جنيهات و9.5 جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 8.5 و11.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و14 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 10 جنيهات و13 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 10 جنيهات و30 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و20 جنيهًا.