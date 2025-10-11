إعلان

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

10:33 ص 11/10/2025

أسعار الأسماك

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 11-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و80 جنيهًا.


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 75 و 275 جنيهًا.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و180 جنيهًا.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

