الملاذ الآمن يتألق.. الفضة ترتفع 62% منذ بداية العام

تبت أمنية عاصم

ارتفعت أوقية الذهب عالميا بنسبة 2.20% لتسجل 47.67 دولار خلال تعاملات اليوم وهو ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد للفضة باعتبارها أحد أهم الملاذات الآمنة تزامنا مع قفزات متتالية لسعر الذهب الي سجل رقما قياسيا تخطى الـ3.9 ألف دولار للأونصة.

وأوضح تقرير صادر عن مركز الملاذ الآمن للأبحاث أن صعود أسعار الفضة جاء مدعوما بجملة من عوامل عديدة أبرزها تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وضعف الدولار بالإضافة إلى الإغلاق الحكومي الأمريكي.

أكد التقرير أن أسعار الفضة العالمية قد قفزت من 29 دولارا إلى أكثر من 48 دولارا للأوقية بزيادة تتخطى 62% لتصبح الفضة واحدة من أفضل الأصول أداء في عام ألفين وخمسة وعشرين بين المعادن النفيسة.

التوقعات المستقبلية

وتوقع مركز الملاذ الآمن أن تواصل أسعار الفضة ارتفاعها خلال ما تبقى من عام 2025 والعام المقبل مدعومة بالعوامل الاقتصادية الكلية والجيوسياسية مرجحا أن تتجاوز الأسعار مستوى 50 دولارا للأوقية بحلول 2026.

وأضاف التقرير أن استمرار صعود الفضة قد يدفع بعض الصناعات مثل قطاع الطاقة الشمسية إلى إعادة النظر في استخدام المعدن لتقليل التكاليف الإنتاجية مع بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة.