طرق الاستعلام والسداد لفاتورة التليفون الأرضي

تتيح الشركة المصرية للاتصالات لعملائها عدة وسائل للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها، وذلك لتسهيل عملية الدفع سواء من خلال القنوات الإلكترونية أو عبر منافذ الخدمة المختلفة.

طرق دفع الفاتورة

توفر المصرية للاتصالات عدة خيارات لسداد الفواتير، منها:

- ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي.

- الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي أو تطبيق "My WE".

- مراكز الشركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- مكاتب البريد المصري.

- خدمات الدفع الإلكتروني: فودافون كاش، وفوري، وإي آند موني، واورنج كاش، ووي باي، وماكينات شركات الدفع مثل سداد، وBee، وخدماتي، وأمان، والأهلي ممكن، ومصاري.

طرق الاستعلام عن الفاتورة

- الخط الساخن لخدمة العملاء "19777" وذلك من خلال الاتصال وتسجيل رقم الهاتف الأرضي للاستعلام عن الفاتورة.

- الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات عن طريق استخدام رقم الهاتف الأرضي.

- تطبيق "My WE".

