تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها المقبل في أكتوبر الجاري، بعد مرور 6 أشهر على آخر اجتماع لها في أبريل الماضي، والذي أسفر عن زيادة أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى خلال العام الحالي.

من تضم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية؟

ويعود تشكيل اللجنة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر عام 2019، والذي نص على إنشاء لجنة فنية تضم ممثلين من وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة المالية، والهيئة المصرية العامة للبترول، يتم ترشيحهم من قبل الوزراء المختصين.

مهام اللجنة

تتمثل مهام اللجنة في متابعة آلية التسعير بشكل ربع سنوي، من خلال ربط أسعار بيع بنزين 95 في السوق المحلي بمتوسط أسعار خام برنت عالميًا وسعر الصرف، مع مراعاة التكاليف الأخرى، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات اللازمة لضمان حسن التطبيق ومعالجة أي ثغرات قد تظهر عند التنفيذ، وترفع هذه التوصيات إلى وزيري البترول والمالية لاعتمادها.

وفي اجتماع أبريل الماضي، قررت اللجنة تثبيت أسعار المازوت المورد لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، وغاز تموين السيارات، مقابل رفع أسعار باقي أنواع الوقود.

وارتفع سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، وبنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر. كما زاد سعر الكيروسين إلى 15.5 جنيهًا للتر، والمازوت (لغير الكهرباء والصناعات الغذائية) من 9500 إلى 10500 جنيه للطن.

وامتدت الزيادات إلى أسطوانات البوتاجاز، حيث ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية (12.5 كجم) من 150 إلى 200 جنيه، والتجارية من 300 إلى 400 جنيه، كما زاد سعر طن الغاز الصب من 12 ألفًا إلى 16 ألف جنيه، والغاز المورد لقمائن الطوب من 190 إلى 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية.

وتنص آلية التسعير التلقائي على مراجعة الأسعار كل 3 أشهر وفق متغيرات أسعار النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأعباء التشغيل المحلي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% في كل مرة.

