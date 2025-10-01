سعر الذهب يقفز لأعلى قمة تاريخية بمنتصف تعاملات الأربعاء

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 عند 3486 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 4482 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5230 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5977 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب نحو 41840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 185884 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 298850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.92 % إلى نحو 3894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.