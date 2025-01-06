سعر الذهب ينخفض اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 12 جنيها، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2495 جنيها للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3208 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3743 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4277 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 29940 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29 % إلى نحو 2633 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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