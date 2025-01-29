الرقابة المالية توافق على نشر تقرير بدء تداول شركة "جو جرين" للاستثمار الزراعي

كتبت-أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقتها على نشر تقرير إفصاح شركة جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية، بغرض بدء التداول.

ووفق الإفصاح المرسل من الهيئة للبورصة اليوم، فإن الهيئة ليس لديها مانع من تسجيل جو جرين بالسجل المعد لذلك ونشر تقرير الإفصاح بغرض بدء التداول وفقا لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (121) لسنة 2017

وأضافت أنه على الشركة مراعاة نشر القوائم المالية في 30 سبتمبر 2024 مرفقًا بها تقرير الفحص المحدود لمراقب الحسابات واي إفصاحات أخرى وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة، على أن تلتزم بكافة الأحكام والقوانين والقرارات والقواعد المنظمة لسوق المال.

بالإضافة إلى عدم ممانعة الرقابة المالية بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول لا يعد اعتماد للجدوى التجارية والاستثمارية للشركة، كما أن الهيئة لاتتحمل أي مسؤولية عن جميع بنود ومحتويات التقرير ولا تعطي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ويقتصر دور الهيئة على التحقق من استيفاء هذا التقرير للبيانات وفقًا للقواعد المعمول بها، وفق البيان.

في وقت سابق كانت البورصة المصرية قررت في يوليو الماضي القيد المؤقت لأسهم الشركة لحين استيفاء البنود 1 – 2- 3 من المادة 7 من قواعد القيد والتقدم للبورصة لتنفيذ الطرح على تلك الأسهم، والمعدل بقرار لجنة القيد بالبورصة في 28 يناير الجاري ليكون القيد المؤقت لأسهم الشركة لحين نشر تقرير الإفصاح بغرض التداول بدون طرح تنفيذًا للفقرة الأخيرة من البند 2 من المادة 7 من قواعد القيد