"مصر للبترول" تستهدف إنشاء وتطوير 70 محطة خلال العام المالي الجديد

كتبت- دينا كرم:

قال محمد ماجد بخيت، رئيس شركة مصر للبترول، إن هناك مستهدف بإنشاء وتطوير 70 محطة خلال العام المالي الجديد.

جاء ذلك في مستهل اجتماع الجمعية العامة لشركة مصر للبترول لمناقشة واعتماد الموازنة الإستثمارية الجديدة للشركة للعام المالى 2025-2026 عبر الفيديو كونفرانس بحضور منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

وأضاف بخيت، في بيان اليوم الاثنين، أنه في مجال الزيوت تم طرح منتجات جديدة من الزيوت النصف تخليقية لمحركات البنزين والديزل، بالإضافة إلى منتجات جديدة من الزيوت الصناعية وفي مقدمتها زيوت صناعة النسيج التي لاقت إقبالا كبيرا مواكبة لخطة الدولة للتوسع في هذه الصناعة ، كما تم تطوير العبوات المستخدمة.

وأشار بخيت، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع احدى الشركات العالمية لتطبيق نظام متقدم مطبق عالمياً لتعزيز الأمان فى مجال نقل المنتجات البترولية من خلال أسطول السيارات المخصصة لذلك ومتابعتها من خلال نظام رقمى متقدم ، مؤكداً الجاهزية للتطبيق خلال فترة وجيزة .

وأوضح بخيت، جهود الشركة في إنشاء وتطوير محطات تموين وخدمة السيارات وفق المواصفات والنظم العالمية لتطوير شبكة محطاتها البالغة 1560 محطة على مستوى الجمهورية ، مشيراً إلى إنشاء وتطوير 33 محطة وفق هذا النموذج خلال الفترة يوليه- ديسمبر 2024.

وأضاف بخيت، أن الشركة تستهدف استكمال توريد وتركيب 58 نظام قياس آلى ( RTG ) وذلك في إطار مشروعات التحول الرقمي لضبط منظومة تداول الوقود لمتابعة أرصدة مستودعات الشحن والتداول بالشركة، مستعرضاً الأعمال المستهدفة لتطوير ورفع كفاءة عدد من المستودعات .

وأشار إلى ارتفاع حجم مبيعات الشركة من وقود تموين الطائرات الى 762 ألف طن في الفترة يوليه – ديسمبر 2024 بزيادة 127% فى مجال تموين الطائرات بالوقود في المطارات المصرية ، عن المستهدف بالخطة لزيادة الدخل الدولاري.

كما أشار إلى تطوير محطات تموين الطائرات في مطارات القاهرة وشرم الشيخ وسفنكس وجار إنشاء محطة تموين طائرات بمطار العاصمة الإدارية .

وأوضح بخيت، أنه فى مجال تموين السفن بالوقود، فإن قدرات التموين بالشركة تصل الى 30 الف طن شهرياً وتمتلك ناقلتين متخصصتين للتموين، ومن المستهدف زيادة نمو الأعمال مع استقرار الوضع بالمنطقة ، كما يتم العمل بشكل تكاملي مع شركات قطاع البترول الشقيقة لإستغلال التسهيلات الموجودة وزيادة الجدوى الإقتصادية.

وقال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن شركة مصر للبترول لها دور هام في إمداد المستهلك النهائي باحتياجاته من المنتجات البترولية، وذلك بسبب التطور الكبير في محطات تموين وخدمة السيارات التابعة للشركة والتي تم تطويرها مؤخراً لتعكس قدرة شركة مصر للبترول كشركة وطنية عريقة على تقديم الخدمة في هذا المجال بمواصفات عالمية.

ووجه بدوي، بضرورة تعظيم الاهتمام بنشاط التسويق لمنتجات الشركة من الزيوت عالية الجودة وتحديد الفرص للتوسع والنمو في السوق وفرص توسيع نطاق التوزيع للمنتجات من الزيوت عالية الجودة لشركة مصر للبترول.

وشدد على أهمية الضبط الكامل وتشديد الرقابة على منظومة نقل وتداول وتوزيع المنتجات البترولية لضمان عدم تسريبها او التلاعب بها.

وشركة مصر للبترول، هى إحدى أكبر شركات تسويق المنتجات البترولية في مصر بدأت عام 1911 تحت اسم شركة شل مصر ليمتد، و تم تمصيرها عام 1964.

وتقوم الشركة بتوزيع منتجاتها من خلال عدد كبير من منافذ البيع (محطات خدمة وتموين) موزعة على جميع محافظات الجمهورية، ويتم دوريا تحديث هذه المحطات لمواجهة المنافسة بأحدث التقنيات العالمية لمواكبة التطور الهائل فى هذا المجال ورفع كفاءة التشغيل وتحسين المظهر العام مما يعكس رضا العملاء وارتباطهم وتمسكهم بالشركة.