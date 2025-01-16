مباشر كابيتال تسعى لإطلاق صندوق للذهب برأس مال 10 ملايين جنيه

كتبت- أمنية عاصم:

قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، في تصريحات لـ"مصراوي" إن الشركة تستعد لإطلاق صندوقها الثالث تحت مسمى " ذهب مباشر" برأس مال مبدئي لصندوق 10 ملايين جنيه.

وأكد أن الشركة حاليًا في إنتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الصندوق حتى يتم إطلاقة، مضيفًا أن الشركة تستهدف إطلاق صندوقها الرابع " دولار مباشر".

وأوضح رشاد، أن الشركة تمتلك خطة من 2022 خاصة بإطلاق 10 صناديق استثمارية في مختلف القطاعات منها القطاع العقاري ولكن تأخر الشركة في إتمام تلك الخطة جاء نتيجة رغبتها في إطلاق الصناديق عبر شركتها القابضة التي تأسست منذ 2018، موضحًا أن الشرط الأساسي لإطلاق الصناديق الاستثمارية عبر شركة القابضة هو تجاوز رأس مال 50 مليون جنيه لذلك تم العمل على زيادة رأس المال.

وأشار إلى أن أول صندوق تم إطلاقه من الشركة القابضة هو صندوق " أسهم مباشر " في منتصف سبتمبر 2024 بحجم تغطية تقارب 4 مرات حيث بلغ حجم الصندوق بعد الاكتتاب لـ 38 مليون جنيه من الحجم المستهدف في نشرة الاكتتاب البالغ 10 ملايين جنيه.

في مايو 2023 تم إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب - وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة «أزيموت»، تلاه صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وثالثا صندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب» خلال يونيو 2024.

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