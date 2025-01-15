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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة اليوم

03:45 م الأربعاء 15 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 1.29% إلى مستوى 29339 نقطة، بختام جلسة اليوم الأربعاء.


وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.37% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.47%.


وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 136.88 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 32.713 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 169.54 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاع بنسبة 1.44% إلى مستوى 28967 نقطة، بختام جلسة أمس الثلاثاء.

البورصة المصرية مشتريات أجنبية مؤشر EGX70
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