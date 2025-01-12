عمرو أديب يسأل: لو جايب موبايل من بره ودفعت الجمارك هيبقى أرخص من مصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

أثار الإعلامي عمرو أديب في برنامجه التلفزيوني "الحكاية" المذاع على "إم بي سي مصر" تساؤلا حول هل الهواتف التي يتم شراؤها من الخارج ودفع عليها الرسوم الجمركية مازالت أرخص من شرائها من مصر؟.

وقال طارق حسين وكيل إحدى شركات الموبايل العالمية في مصر خلال مداخلة هاتفية مع عمرو أديب، إنه " بالرغم من فرض الرسوم الجمركية على الهواتف القادمة من الخارج، فإنها لا يزال سعر التلفون من الخارج أرخص من الهواتف المصرية".

وأوضح حسين أن سعر الهواتف القادمة من الخارج أقل بـ 40% عن مثيلتها في السوق المحلي، مؤكدا أن قصة شراء موبايل من الخارج يعد أمر اعتدنا عليه طوال السنوات الماضية إلا أن الأزمة جاءت حينما تم السعي نحو الهواتف بكميات للربح.

كانت وزارتا المالية والاتصالات لتكنولوجيا المعلومات أعلنا خصم الرسوم الجمركية على أجهزة الهواتف المحمولة المستورة من الخارج من المستخدمين بداية من العام الجاري وتم تدشين تطبيق "تليفوني" للاستفسار عن الرسوم وسدادها من خلاله.

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