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رئيس تنظيم الاتصالات: لا رسوم على الهاتف المحمول للاستخدام الشخصي

04:23 م الخميس 02 يناير 2025

محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم ال

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أكد محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تطبيق أي رسوم على أجهزة المحمول المستوردة للاستخدام الشخصي.

وأشار خلال مؤتمر صحفي اليوم إلى أن 321 جهاز هاتف محمول دخلوا مصر بعد تفعيل تحصيل الرسوم على الهواتف المستوردة تم إعفاء منها عدد 305 هاتف محمول من جانب الدوائر الجمركية بعد التأكد أنه للاستخدام الشخصي فيما تم تفعيل الرسوم على الـ 16 تليفون الآخرين لوجود أكثر من هاتف مع الشخص.

وأكد على عدم فرض رسوم جديدة على الهواتف المستوردة من الخارج وما يتم تحصيله الآن هي رسوم مطبقة منذ عشرات السنوات للتصدي لظاهرة دخول هواتف مهربة دون سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وبدأت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منذ أمس الأربعاء فرض رسوم على هواتف المحمول المستوردة من الخارج على الأفراد باستثناء هاتف محمول واحد للغرض الشخصي.

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