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تنظيم الاتصالات: لا نهدف لحرمان المواطن من شراء تليفون من الخارج للاستخدام الشخصي

06:06 م الخميس 02 يناير 2025

محمد شمروخ

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كتبت- آية محمد:

قال محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن هدف الدولة من تحصيل الرسوم على الهواتف المحمولة المستوردة ليس حرمان المواطن من شراء تليفون للاستخدام الشخصي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم أن اتاحة هذه الصلاحية بإعفاء التليفون الشخصي من الرسوم الجمركية محكومة بضوابط لمنع استغلالها خاصة مع وجود تجارب مشابهة.

وضرب مثال على ذلك بسماح الدولة بإعفاء سيارات المعاقين المستوردة للاستخدام الشخصي من الرسوم والتي تم استغلالها بطريقة غير ما خصصت من أجله وتم الإساءة إليها.

وأكد شمروخ سيتم السماح بدخول التليفون الشخصي وخضوعه للاختبار لمدة 3 شهور بهدف الوقوف إذا تم أي تلاعب أو تحايل على هذه الصلاحية.

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