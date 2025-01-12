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اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة بختام أول جلسات الأسبوع

04:19 م الأحد 12 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.57% إلى مستوى 29277 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.80% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.35%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 40.99 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 6.31 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 47.31 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 1.15% إلى مستوى 29444 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

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