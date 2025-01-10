انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب بنحو 22 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة في مصر، مقارنة أمس بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2502 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3217 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3753 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4289 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30020 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.37% إلى نحو2677 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا