طريقة نقل ملكية خط محمول المتوفي في 4 خطوات

كتب- علاء حجاج:

كثيرا ما يفضل الأبناء ممن يفقدون أحد والديهم الاحتفاظ برقم الهاتف الخاص بهم، أو العكس، نظرا لما يحمله من ذكرى طيبة الأثر، ومن الطبيعي أن يتم إيقاف خط المحمول بشكل تلقائي إذا مر عليه 3 أشهر دون استخدام، حتى في حالة تلف شريحة الاتصال أو فقدها لا يمكن استبدالها دون وجود صاحبها، فكيف يمكنك الاحتفاظ بخط المحمول الخاص بالمتوفى؟

وبحسب قواعد محددة وضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، يمكنك ميراث خط المحمول ونقل ملكيته لنفسك بهذه الخطوات:

1- التوجه إلى منفذ شركة المحمول المشغلة للخط.

2- تقديم إعلام وراثة المتوفى مع توكيلات من الورثة للشخص الذي سيتم التنازل له عن الخط موضوع الطلب.

3- يجب أن يحدث التنازل فى فترة لا تزيد عن 90 يومًا من تاريخ الوفاة، وذلك لأن عدم استخدام الخط لمدة 90 يوم يؤدي إلى إنهاء التعاقد مع سحب الخط والرقم وإعادة استخدامه من قبل الشركات، وذلك طبقًا لتعليمات جهاز تنظيم الاتصالات.

4- تقديم طلب بنقل ملكية الخط.

جدير بالذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، طور منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، وتمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة.

ومن المعروف أنه يعمل في السوق المصرية 4 شركات لتشغيل شبكات الهاتف المحمول هي “أورانج مصر” التابعة لمجموعة “أورانج” الفرنسية، و”فودافون مصر” التابعة لشركة فوداكوم الجنوب أفريقية ، و”اتصالات مصر” التابعة لـ”اتصالات الإماراتية”، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية، بإجمالي عملاء حوالى 111 ملايين شخص.