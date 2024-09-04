إنفيديا تتكبد أكبر خسائر في تاريخها بـ279 مليار دولار مع هبوط وول ستريت

كتبت – أمنية عاصم:

انخفض أسهم شركة إنفيديا -العملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي- بنسبة 9.5% مع نهاية جلسة أمس الثلاثاء، وفقًا لوكالة رويترز.

وتكبدت الشركة خسائر تصل لـ 279 دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد، كأكبر خسارة للشركة في يوم واحد في تاريخ الشركة.

وأضافت الوكالة، أن ذلك ساهم في تخفيف تفاؤل المستثمرون بشأن الذكاء الاصطناعي في موجة بيع واسعة النطاق في السوق بعد بيانات اقتصادية فاترة. ويعد مؤشر رئيسي على أن المستثمرين أصبحوا أكثر حذرًا بشأن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة التي غذت الكثير من مكاسب سوق الأسهم هذا العام.

وهبطت الأسهم الأمريكية خلال جلسة أمس الثلاثاء لتسجل أسوأ أداءاً لها منذ موجة البيع الحادة منذ بداية أغسطس الماضي. جاء ذلك مع بداية أسبوع ملئ بالبيانات الاقتصادية المهمة كتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة الاجتماع المقبل، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.