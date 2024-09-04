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البورصة تتراجع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:27 ص الأربعاء 04 سبتمبر 2024

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم :

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.39% عند مستوى 30898 نقطة، مع بداية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، بينما ارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

كان مؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.93% عند مستوى 31018 نقطة، مع نهاية تعاملات أمس الثلاثاء.

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX70
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