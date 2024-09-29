قفزة في سعر الذهب خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الأحد بنحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2400 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 نحو 3086 جنيه للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 3600 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4114 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28800 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، بنسبة 0.53 % ، بحلول منتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في صباح التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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