كامل الوزير يفتتح توسعات مصنع "كرافت هاينز" ويتفقد خطوط الإنتاج

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كتبت_دينا خالد:

افتتح كامل الوزير, نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم السبت، توسعات مصنع القاهرة للصناعات الغذائية (كرافت هاينز) بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك، بحضور هيرو مصطفي، سفيرة الولايات المتحدة الامريكية في مصر، وحسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وبرونو كيلر رئيس الاسواق الناشئة الشرقية والغربية (كرافت هاينز العالمية).

وفي كلمته خلال فعاليات الافتتاح، عبر الوزير عن سعادته بتواجده في الاحتفال بافتتاح توسعات المصنع ليصبح بمساحة حوالي 30 ألف م2وإضافة عدد 7 خطوط انتاج جديدة وحديثة بالمصنع بهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية به لتصل الي 53 الف طن سنويا وذلك باستثمارات اجنبية مباشرة حوالي 50 مليون دولار ومستهدف زيادة نسبة التصدير من 12% حاليا إلي 20 %.

وأشار الوزير، إلى أن المصنع يقوم بتصدير منتجاته إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وذلك في إطار تحويل مصنع المجموعة الوحيد بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير ورفع نسبة المكون المحلي لمنتجاتها لتصل إلى 90% مع تدريب وتأهيل العمالة البشرية المصرية الماهرة والتي يمكن الاستفادة منها في مجال الصناعات الغذائية في مصر.

وأضاف الوزير، أن الحرص على المشاركة في افتتاح المصنع يأتي في إطار خطة وزارة الصناعة لدعم وتشجيع زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وخاصة في مجال الصناعات الغذائية ومن ثم التصدير للخــارج بجودة عالية وبأسعار منافسة.

يذكر، أن رأس المال المرخص للمصنع يبلغ 6 مليار جنيه، ويبلغ نسبة المكون المحلي 90% كما تبلغ نسبة التصدير حاليا 12% وسيتم زيادتها إلى 20% بالاضافة إلى أن عدد العمالة بالمصنع يبلغ ٦٠٠ عامل.