كتبت- أمنية عاصم:

استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه بتعاملات أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2373 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3051 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3560 جنيها للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4069 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28480 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا



وتراجع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2627.99 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية التعاملات ، بنسبة 0.03% ، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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