تراجع طفيف في سعر الذهب اليوم الأحد بمصر مع بداية التعاملات

كتب- أحمد والي:

انخفض سعر الذهب اليوم الأحد في مصر مع بداية التعاملات، حيث تراجع الجرام بنحو 5 جنيهات، مقارنة بمستواه خلال تعاملات أمس السبت.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2357 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3030 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3535 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4040 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 28280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أول أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغك هنا