وزير الاتصالات يتجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة فى فعاليات SDG Digital

كتب- علاء حجاج:

غادر القاهرة صباح اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهاً إلى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، فى زيارة عمل تستغرق يومين، للمشاركة كمتحدث في جلسات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، والمقرر انعقاده بمقر الأمم المتحدة، ضمن فعاليات قمة "أيام عمل قمة الأمم المتحدة للمستقبل" والتى تعد تمهيداً للقمة الرسمية المزمع عقدها بالتزامن مع الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ينعقد الحدث الرقمى لأهداف التنمية المستدامة تحت شعار "مستقبل رقمى للجميع"، ويهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحورى للتكنولوجيا الرقمية والحلول المبتكرة فى تحقيق مستقبل مستدام، شامل، ومسؤول.

هذا ويشارك طلعت فى هذا الحدث الدولي الكبير استجابة للدعوة التى وجهت إليه من كل من سكرتير عام الاتحاد الدولي للاتصالات، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسات.

ومن المقرر أن يلقى الدكتور عمرو طلعت كلمة خلال جلسات الحدث الرقمي لأهداف التنمية المستدامة (SDG Digital)، يستعرض فيها التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمي.

كما سيشارك فى جلسة حوارية بشأن أهمية استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي والابتكارات في دعم التنمية المستدامة، والتى تُعقد على هامش فعاليات الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

كذلك من المقرر أن يعقد الوزير عدداً من اللقاءات الثنائية مع قيادات منظمات دولية، ومسئولى شركات عالمية متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.