من يحق لهم طلب رد ضريبة القيمة المضافة؟ مصلحة الضرائب تجيب

كتبت- منال المصري:

حددت مصلحة الضرائب الممولين الذين يحق لهم طلب رد القيمة المضافة، بعد الإعلان عن سرعة ردها بكل سهولة ويسر ضمن حزمة من التسهيلات الضريبية.

الأشخاص المستفيدون من رد القيمة المضافة، وفق بيانات منشورة على موقع المصلحة:

- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصديرها.

- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ.

- الضريبة السابق سدادها على الإتوبيسات سيارت الركوب إذا كان استخدامها هو المنشأة المرخص به للمنشأة.

- الضريبة التي يتحملها شحص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد.

- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية متتالية وذلك في الأحوال التالية:

- اختلاف فئة الضريبة بين لمدخلات والمخرجات.

- تراكم الضريبة على المخزون في حساب المسجل.

- البيع للجهات المعفاة المسموح قانونا بخصم الضريبة على مدخلال السلع والخدمات الخاضعة للضريبة المباعة.

ما المدة الزمنية التي تستغرقها إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة؟

تستغرق إجراءات رد ضريبة القمية المضافة مدة لا تزيد عن 45 يوما من تاريخ استيفاء المستندات.

ما المدة التي تستغرقها مصلحة الضرائب لمراجعة طلب رد الضريبة؟

تلتزم كافة مصلحة الضرائب باستلام طلبات رد الضريبة مرفقا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة 5 أيام عمل.

ما الإجراءات التي تتخذها وحدات مصلحة الضرائب في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة.

في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم.

هل يتم احتساب المدة القانونية للرد خلال مدة استكمال المستندات؟

لا يتم احتساب المدة القانونية للرد وفق لأحكام مادة القوانين الضريبية خلال تلك المدة إلا بعد استكمال المستندات اللازمة للرد خلال المدة سالفة الذكر.