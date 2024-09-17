وسط توقعات بتراجع الإنتاج.. قهوة "أرابيكا" تصل لأعلى سعر لها عالميا في 13 عاماً

القاهرة- وكالات:

ارتفع سعر حبوب قهوة "أرابيكا" إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع سعر فنجان القهوة وسط استمرار اضطراب الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة بنسبة 4.8% إلى 2.718 دولاراً للرطل في نيويورك، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، كما قفزت الأسعار بنحو 40% هذا العام، حيث أدى نقص حبوب "روبوستا" الأرخص إلى زيادة الطلب على أنواع "أرابيكا" المفضلة لسلاسل متاجر القهوة المتخصصة، وفق بلومبرج الشرق.

وتسبب الطقس القاسي في البرازيل، أكبر منتج للقهوة، في ارتفاع أسعار القهوة، حيث تختتم الدولة موسم الحصاد لعام 2024-2025 وسط ضعف توقعات الإنتاج بعد أن أضرت الحرارة والجفاف بالحقول.

وقالت كونا حق، رئيسة الأبحاث في "إي دي آند إف مان" (ED&F Man)، "الأمر كله يتعلق بالطقس" في إشارة إلى الظروف المناخية في مناطق زراعة البن الرئيسية بالبرازيل، وتوقعات نقص الأمطار في الأسبوعين المقبلين.

وبشأن انتاج الموسم القادم اعتبر كارلوس ميرا، المحلل في "رابوبانك"، أن "إمكانات محصول أرابيكا لموسم 2025/2026 معلقة بخيط رفيع"، مضيفاً أن هطول الأمطار في مناطق زراعة بُن أرابيكا كان أقل من المستويات الطبيعية على نحو مستمر منذ بداية موسم الجفاف في أبريل.

وتابع ميرا: "تأتي هذه المشكلة في وقت تعاني فيه صناعة القهوة من اكتظاظ الموانئ في العديد من البلدان، ومن ندرة الحاويات على مستوى العالم، واضطرابات البحر الأحمر، وكذلك المحاصيل المخيبة للآمال في فيتنام".

وبالمثل استمر ارتفاع أسعار "روبوستا" لأكثر من أسبوع، لتصعد بنسبة 4.2% اليوم الإثنين.

ويُضاف ارتفاع أسعار القهوة إلى التضخم الذي تشهده أسعار جميع المشروبات، فقد ارتفعت أسعار عصير البرتقال نتيجة نقص الإنتاج، كما شهدت عقود الكاكاو الآجلة ارتفاعاً قياسياً ما أدى إلى زيادة تكاليف مشروبات الشوكولاتة والحلويات. ومع ذلك، تظل أسعار المواد الغذائية الأساسية الأخرى، مثل الحبوب، منخفضة، ما يخفف من تضخم أسعار الغذاء الإجمالية.