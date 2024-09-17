مصلحة الضرائب توضح المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة

كتبت- منال المصري:

أعلنت مصلحة الضرائب اليوم المستندات المطلوبة من الممولين لرد الضريبة على القيمة المضافة قبل تقديم الطلب لتجنب الرفض في حال عدم اكتمال الأوراق.

وأوضحت المصلحة على موقعها الإلكتروني، أن المدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة 5 سنوات من تاريخ سداد الضريبة .

عدم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، وفق بيان المصلحة.

كان أحمد كجوك وزير المالية أعلن قبل أيام في مؤتمر بمجلس لوزراء، العمل على سرعة رد ضريبة القيمة المضافة بكل سهولة وذلك ضمن حزمة من الحوافز الضريبية.

المستندات المطلوبة لرد ضريبة القيمة المضافة السابق سدداها وتحميلها على السلع والخدمات التي يتم تصدريها:

- تقديم بيان يتضمن كافة البيانات اللازمة الخاصة شهادات الصادر (نموذج 13 جمارك أو "SDA" أو أي شهادة رسمية من الجمارك).

- فواتير البيع الخارجي معتمدة من الجمرك مرفق بيان بها وحال إنهاء فواتير إلكترونية لا ترفق صور الفواتير ويرفق البيان فقط.

- أصل الفواتير الضريبية مرفق بيان بها وذلك للمشتريات المحلية مرفق بيان بها وحال أنها فواتير إلكترونية لا ترفق صور لفواتير ويرفق البيان فقط.

- بيان يتضمن كافة البيانات المتضمنة في شهادات الإجراءات الجمركية وإيصال السداد ويتم تقديم المستند الورقي فقط في حالة عدم إدراج شهادة الوارد على النطام المتكامل الذي يربط بين مصلحة الضرائب المصرية والجمارك.

- معادلة الإنتاج من أرفاق المستندات المؤيدة لها.

- بيان بالمخزون من إذا كان الرد خلال الفترة قبل انتهاء السنة المالية وقبل إجراء الجرد السنوي.

- أصل استمارة تحليل لمعمل الكيماوي (في حالة رد الضريبة على الدخان).

- بيان نسب خلط المواد المضافي للدخان والمعتمدة من الجمرك "في حالة رد الضريبة عن الدخان".

- تنازل عن الكميات المباعة من الدخان موضح به أرقام القسائم الجمركية وقسائم سداد الضرائب المتناول عنها والمعتمد بصحة التوقيع من أحد البنوك (في حالة رد الضريبة عن الدخان).

والمزيد من المعلومات أضغط على هذا الملف.