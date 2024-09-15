رئيسة الضرائب: الإعلان أسبوعيا عن حزمة من التسهيلات الضريبية تفصيليا على مدار شهر

كتبت- منال المصري:

قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم اتخاذ قرارا بالإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة من التسهيلات الضريبية خلال 4 أسابيع القادمة على أن يتم في كل أسبوع الإعلان عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي.

وأوضحت خلال بيان صحفي اليوم، أن الهدف من هذا الإجراء إتاحة الوقت لمناقشة التسهيلات الضريبية وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها وسط حزمة التسهيلات الضريبية المليئة بالكثير من التفاصيل.

وأشارت عبد العال إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هى حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه، هذا بالاضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في إنهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية .

وأضافت عبد العال، أنهم يتلقون تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى يصلوا إلى تصور نهائي ومرضي للجميع، وبمجرد الإنتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى 2030.

وأكدت أن من ضمن أهدافهم تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأشارت إلى أن الثقة هي المبدأ الرئيسي التي سيتم التعامل بها مع كافة الممولين، لتعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.

وأوضحت عبد العال أن خلال الفترة الماضية تمت دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع أمام المستثمرين والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم.

وأكدت العمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر .

وأَضافت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل

وأشارت رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح) وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية.

وأكدت أن هدفهم إرسال رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي "أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل انضمامك لمنظومة الاقتصاد الرسمي، وستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة وبشكل سهل ومبسط جدا، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا ".

مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي .

وأشارت إلى أنه "من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتهم الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراره الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراره دون عقوبات".

وأضافت رشا عبد العال، أنه سيتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة وسيتم الإعلان عنها أيضا وذلك في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.