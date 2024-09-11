سعر الذهب ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم :

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر ببداية التعاملات، عند مستواه خلال تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2260 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2906 جنيها للجرام.

وحقق سعر الذهب عيار 21 نحو 3390 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2525 دولار للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بارتفاع بنسبة 0.33%، مقارنة بمستواه نهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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