هبوط حاد وخسائر فادحة في الأسواق الأوروبية واليابانية بسبب التوترات الجيوسياسية

كتب- علاء حجاج:



سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضا حادا في بداية جلسة اليوم الاثنين، مع استمرار التقلبات العالمية وسط مخاوف من ركود وشيك في الولايات المتحدة، بحسب موقع "سي إن بي سي".

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 2.77% في بداية التعاملات، مع تداول جميع القطاعات والبورصات الإقليمية الرئيسية باللون الأحمر.

وقادت أسهم التكنولوجيا الخسائر، حيث انخفضت بنحو 5% قبل أن تقلص خسائرها قليلاً لتتداول عند مستوى منخفض بنسبة 4.7%، بينما انخفضت البنوك بنسبة 3.7%.

يأتي الانخفاض في أسواق الأسهم الأوروبية الرئيسية في ظل تقلبات عالمية أوسع نطاقا؛ حيث هبطت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد بعد أسبوع مضطرب في وول ستريت، حيث انخفض مؤشر ناسداك المركب إلى منطقة التصحيح. كما واصلت أسواق آسيا والمحيط الهادئ عمليات البيع خلال الليل.

من جانب آخر دخلت الأسهم اليابانية يوم الاثنين في سوق هبوطية مع استمرار عمليات البيع في أسواق آسيا والمحيط الهادئ من الأسبوع الماضي، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 وتوبكس بأكثر من 12%، بحسب "سي إن بي سي".

انخفضت المؤشرات القياسية بأكثر من 20% من أعلى مستوياتها على الإطلاق في 11 يوليو.

كانت الخسارة التي بلغت 12.4% على مؤشر نيكاي - أسوأ يوم للمؤشر منذ "الاثنين الأسود" عام 1987.

كما محا مؤشر نيكاي جميع مكاسبه حتى الآن هذا العام، لينتقل إلى وضع الخسارة منذ بداية العام.

كما شهد مؤشر توبكس الواسع النطاق هبوطًا حادًا حيث انخفض بنسبة 12.23%.