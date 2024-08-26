"انطلاق": ريادة الأعمال تستحوذ على 7% من الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد إيهاب، المدير التنفيذي لشركة انطلاق، إن قطاع ريادة الأعمال يمثل 7% من صافي الاستثمارات الأجنبية في السوق المصري.

وأكد إيهاب، أن قطاع ريادة الأعمال استطاع توفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرص عمل غير مباشرة.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر شركة انطلاق، للإعلان عن التقرير النصف سنوي الخاص بقطاع ريادة الأعمال المصري للنصف الأول من عام 2024 وإعلان أهم التوصيات التي ستساهم في نمو قطاع ريادة الأعمال.

وتابع إيهاب، أن مصر تحتل المركز الثاني لقطاع ريادة الأعمال بدول الشرق الأوسط وأفريقيا_ مقارنة بالمركز السادس_ جاء ذلك مدعومًا بقرارات الحكومة الخاصة بسعر الصرف.

وأضاف إيهاب، أن تلك الأرقام الخاصة بتقرير ريادة الأعمال يساهم في دعم المستثمرين في تقديم ارقام واضح حول قطاع ريادة الأعمال بجانب تسليط الضوء على إهمال التحديات التى تواجه الشركات للعمل على إزالتها وتعزيز نمو الشركات الناشئة.