سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر ينخفض في بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

انخفض سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر في بداية التعاملات، وتراجع الجرام بنحو 15 جنيها، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم

وانخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2307 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 2966 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2514.8 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بنسبة 0.09%، خلال تعاملات اليوم الاثنين، اول تعاملات الأسبوع، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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