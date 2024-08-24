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أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت (موقع رسمي)

11:07 ص السبت 24 أغسطس 2024

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا خالد:

تباينت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.
ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39500 جنيه، بتراجع 607.67 جنيه.

سعر طن حديد عز: 42000 جنيه، بارتفاع 243.16 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2550 جنيه، بتراجع 126.67 جنيه.

حديد عز الحديد الاستثماري أسعار الحديد والأسمنت
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