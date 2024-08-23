سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع
كتبت- أمنية عاصم:
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنحو 31 قرشا مع نهاية تعاملات أمس الخميس مقابل تعاملات الأسبوع الماضي.
سعر الدولار في 10 بنوك
البنك الأهلي المصري: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك مصر: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع،. بتراجع 9 قروشا للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشا للشراء والبيع.
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