سعر الدولار يتراجع مقابل الجنيه في 10 بنوك خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنحو 31 قرشا مع نهاية تعاملات أمس الخميس مقابل تعاملات الأسبوع الماضي.

سعر الدولار في 10 بنوك

البنك الأهلي المصري: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشا للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.73 جنيه للشراء، و 48.83 جنيه للبيع، بتراجع 12 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع،. بتراجع 9 قروشا للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.74 جنيه للشراء، و 48.84 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.76 جنيه للشراء، و 48.86 جنيه للبيع، بتراجع 31 قرشا للشراء والبيع.