إنطلاق النسخة الأولى لمؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال حول مستقبل صادرات مصر

كتبت- شيرين صلاح:

إنطلقت فعاليات النسخة الأولي من مؤتمر إكسبو كونسلتانت جلوبال الممثل الرسمي لشركة EVENTS DMG حول دور المعارض الدولية في النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار صادرات بحلول 2030.

ويستهدف المؤتمر في نسخته الأولى مناقشة آليات النهوض بالصادرات المصرية ودور المعارض الدولية في تنمية الصادرات كأحد أهم الآليات التي تعتمد عليها مصر من أجل تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الوطنية لقرابة 145 مليار دولار بحلول 2030.

وقالت ماهيتاب عمر مدير التسويق الدولي بشركة إكسبو كونسلتانت جلوبال، إن كافة التوصيات التي ستخرج من هذا المؤتمر حول مستقبل الصادرات المصرية سيتم إرسال نسخة منها إلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.

وكشفت خلال كلمتها في إطلاق النسخة الأولى من المؤتمر عن أنه من المقرر عقد نسخة سنوية من هذا الحدث لإلقاء الضوء علي التطورات التي تشهدها الصادرات المصرية ودعم منظومة المعارض الخارجية المصرية وتقييم الأداء ووضع نقاط القوة و الضعف تحت التقييم وإيجاد حلول وبدائل يمكنها الإسهام في زيادة الصادرات المصرية.

وأشارت مدير التسويق الدولي بشركة إكسبو كونسلتانت جلوبال، إن تحقيق الهدف الأبرز لمصر بزيادة الصادرات لقرابة 145 مليار دولار حلم يمكن تحقيقه للحد من الضغط علي العملات الأجنبية في البلاد والتواجد بقوة في الأسواق العالمية من خلال التوسع في الاشتراك بالمعارض الدولية.