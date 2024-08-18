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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والذهب وانخفاض الحديد

06:04 م الأحد 18 أغسطس 2024

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار الحديد والذهب في الأسواق خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والذهب يعاود خلال منتصف

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض تترفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم السبت ( موقع رسمي)

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

تعرف على أسعار اللحوم والسكر والجبن والأرز اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم السبت في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

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