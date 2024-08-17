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أسعار البيض تترفع اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

10:55 ص السبت 17 أغسطس 2024

أسعار البيض

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كتبت-أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض باختلاف النوع خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.


أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 161.29 جنيه، بتراجع 2.03 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 170 جنيها، بزيادة 2.94 جنيه.

أسعار البيض أسعار كرتونة البيض كرتونة البيض البلدي
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