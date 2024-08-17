إعلان

BBC

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

12:37 م السبت 17 أغسطس 2024

أسعار السمك اليوم

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستواها أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار السمك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و73 جنيها.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و 145 جنيها.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و 410 جنيها.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و160 جنيها.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 120 و 350 جنيها.
سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 85 و95 جنيها.

أسعار السمك اليوم أسعار السمك سوق العبور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

إعلان

إعلان

العام الدراسي الجديد.. 13 مادة ضمن مناهج صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي
ارتفاع الأمواح ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة