أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم السبت في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور

أسعار الخضروات

الطماطم بين 9 جنيهات و13 جنيها.

البطاطس بين 14 و22 جنيها.

البصل الأحمر بين 3 و6 جنيهات.

البصل الأبيض بين 4.5 و 7.5 جنيه.

الكوسة بين 18 و24 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 6 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 4 ، 7 جنيهات.

الملوخية بين 4 و5 جنيهات.

الخيار الصوب بين 12 و14 جنيها.

الخيار البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الفاكهة

عنب بناتي أصفر بين 15 و 35 جنيها.

عنب بناتي أحمر بين 15 و 30 جنيها.

مانجو بلدي بين 12 و 18 جنيها.

برتقال صيفي بين 9 جنيهات و15 جنيها.

الليمون البلدي بين 3 جنيهات و18 جنيها.

تفاح مصري بين 20 و35 جنيها.

البطيخ بين 64 و80 جنيها للوزن من 8 إلى 10 كيلو.