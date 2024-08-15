بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس بحلول التعاملات المسائية؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

وكان سعر الجرام قد تراجع 25 جنيها، مع بداية تعاملات اليوم، قبل أن يرتفع بنحو 10 جنيهات خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2307 جنيها للجرام. وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2966 جنيها للجرام. واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3460 جنيها للجرام. وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

انخفض سعر الذهب عالميا إلى نحو 2443 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء اليوم الخميس، بنسبة 0.22%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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