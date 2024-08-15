تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 15 أغسطس

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3942 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3983 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3485 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2987 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27881 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.