إعلان

BBC

تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الخميس 15 أغسطس

03:42 م الخميس 15 أغسطس 2024

سعر الذهب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 3942 جنيها، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3983 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3485 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2987 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27881 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية البورصة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

* الدولار يتراجع تحت الـ 49 جنيها في تعاملات البنوك اليوم.. فما الأسباب؟
دمج وإلغاء مواد.. هيكلة الثانوية العامة وشكل العام الدراسي الجديد - تغطية خاصة