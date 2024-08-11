ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف التعاملات؟

كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب اليوم الأحد في مصر بمنتصف تعاملات، عند مستواه في بداية تعاملات اليوم، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2307 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2966 جنيها للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3460 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3954 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 27680 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم إجازة رسمية بالبورصات العالمية على أن تستأنف عملها يوم الاثنين.

وارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2431 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات مساء أول أمس الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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